لقطات من تتويج وزير الرياضة لـ الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الفيصلي بالجولة الـ30 والأخيرة من موسم 2020/ 2021.

احتفالات عارمة بـ الهلال بعد الفوز باللقب:

وبدأ حفل التتويج بإعلان المذيع الداخلي لـ ملعب الملك فهد أسماء لاعبي الزعيم أبطال الدوري بالموسم الحالي ثم الترحيب بالطاقمين الطبي والفني والترحيب برئيس النادي فهد بن نافل ثم الترحيب بـ الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة، وسط صيحات التشجيع من الجماهير الزرقاء.

وتسلم لاعبو الأزرق، الكأس من وزير الرياضة، ثم بدؤوا في الاحتفالات على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بـ الرياض.

الزعيم في الصدارة:

وأنهى الزعيم الموسم برصيد 61 نقطة، بعد الفوز على الفيصلي، ليتأهل لـ دوري أبطال آسيا مع الشباب والاتحاد والفيصلي في عام 2022.

جدير بالذكر أن كلًّا من الإيطالي جيوفنكو وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان أحرزوا ثلاثية أزرق العاصمة في شباك الفيصلي.

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