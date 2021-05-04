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لقطات من عمومية الأهلي

لقطات من عمومية الأهلي

2021/05/04
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لقطات من عمومية الأهلي ماجد النفيعي وزياد اليوسف - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

تشهد الجمعية العمومية للنادي الأهلي الآن، حضور الأعضاء الذهبيين، وفي مقدمتهم الأمير منصور بن مشعل الذي يملك أعلى عدد من الأصوات.

عمومية الأهلي:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأبرز لقطات الجمعية العمومية التي انطلقت قبل قليل، حيث حرص الأمير منصور بن مشعل على الحضور مبكرًا والتواجد في قاعة الأمير بدر بن فهد.

عمومية النادي الأهلي
جانب من الحضور – المصدر @ALAHLI_FC

كما تواجد المرشحان على رئاسة مجلس إدارة النادي، ماجد النفيعي وزياد اليوسف في مقر النادي، وبدت الأجواء إيجابية بينهما، ويمكن الاطلاع على القائمتين النهائيتين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماجد النفيعي وزياد اليوسف 1
النفيعي واليوسف – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي يُعاني إداريًّا:

ويُعاني الراقي حالة من عدم الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة، حيث إن الرئيس الجديد سيكون الثامن خلال آخر 5 سنوات، بعد مجلس إدارة مساعد الزويهري والذي نجح في التتويج بلقب الدوري عام 2016.

وكان عبدالإله مؤمنة قد تقدم باستقالته مؤخرًا من رئاسة النادي الأهلي، ووافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عليها؛ وكلف بعدها وليد غازي بتسيير الأعمال في الراقي مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد للنادي.

ماجد النفيعي وزياد اليوسف
ماجد النفيعي وزياد اليوسف – المصدر @ALAHLI_FC
منصور بن مشعل
الأمير منصور بن مشعل – المصدر @ALAHLI_FC


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