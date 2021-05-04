لقطات من عمومية الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تشهد الجمعية العمومية للنادي الأهلي الآن، حضور الأعضاء الذهبيين، وفي مقدمتهم الأمير منصور بن مشعل الذي يملك أعلى عدد من الأصوات.

عمومية الأهلي:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأبرز لقطات الجمعية العمومية التي انطلقت قبل قليل، حيث حرص الأمير منصور بن مشعل على الحضور مبكرًا والتواجد في قاعة الأمير بدر بن فهد.

كما تواجد المرشحان على رئاسة مجلس إدارة النادي، ماجد النفيعي وزياد اليوسف في مقر النادي، وبدت الأجواء إيجابية بينهما، ويمكن الاطلاع على القائمتين النهائيتين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يُعاني إداريًّا:

ويُعاني الراقي حالة من عدم الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة، حيث إن الرئيس الجديد سيكون الثامن خلال آخر 5 سنوات، بعد مجلس إدارة مساعد الزويهري والذي نجح في التتويج بلقب الدوري عام 2016.

وكان عبدالإله مؤمنة قد تقدم باستقالته مؤخرًا من رئاسة النادي الأهلي، ووافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عليها؛ وكلف بعدها وليد غازي بتسيير الأعمال في الراقي مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد للنادي.

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