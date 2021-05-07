لماذا أهان ميسي رئيس برشلونة السابق ؟

المواطن - محمد سمعه

عاش الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، فترة صعبة وقت تواجد جوزيب بارتوميو رئيسًا للنادي الكتالوني قبل أن يرحل الأخير بعد سحب الثقة منه من قبل الجمعية العمومية لنادي برشلونة.

سبب غضب ميسي من رئيس برشلونة السابق

وكان بارتوميو قام بـ تسريب جزء من لقاء ميسي مع الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة حيث قال فيه ميسي إنه يريد الرحيل عن البارشا.

ووفقًا لما ذكره ” راديو كتالونيا” فإن ميسي أهان بارتوميو بإرسال رسالة نصية له قام من خلالها بسبه، خوفًا من غضب جماهير برشلونة على ميسي بسبب رغبته في الرحيل.

وكان بارتوميو استقال من رئاسة البارشا، بعد حملة سحب الثقة منه، حيث تدهور العملاق الكاتالوني معه، سواء على المستوى الإداري والمالي، وحتى الفني.

لابورتا يعود مجددًا لإنقاذ برشلونة

جدير بالذكر أن خوان لابورتا عاد لـ رئاسة برشلونة مجددًا بعد فوزه بالانتخابات في النادي، كما أن ميسي كان أعطى صوته لـ لابورتا من أجل الفوز بـ الانتخابات.

يذكر أن ميسي يلعب مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة منذ موسم 2003/2004.

شارك الخبر







شارك الخبر