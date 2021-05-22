لماذا تدهور وضع كورونا في الهند؟ خبير صحي يجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

شهدت الهند خلال الشهرين الماضيين أسوا كارثة صحية بسبب فيروس كورونا، إذ سجلت أعلى نسبة في الإصابات والوفيات، بجانب التدهور النظام الصحي، ويظل السؤال: لماذا ارتفعت حالات فيروس كورونا في الهند؟

صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي:

يقول الخبير الصحي واستشاري مكافحة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي لـ”المواطن“: إن عدد سكان الهند كبير جدًّا، وخلال الشهور الماضية صادف الاحتفال بعدة مناسبات اجتماعية صعب فيها مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، كما أن تحور الفيروس في نفس الوقت ضاعف من المعاناة، فكل هذه العوامل اجتمعت دفعة واحدة وجعلت الأمور خارجة عن السيطرة وتسببت في زيادة أعداد المصابين، وحدوث تدهور في المنظومة الصحية.

تحور نوعين من البروتينات:

وأكد الدكتور الخولي، أن تحور فيروس كورونا في الهند كان مختلفًا تمامًا عما شهدته البلدان الأخرى، إذ حدث تحور في نوعين من البروتينات في وقت واحد، وهو ما منحها خاصية سرعة الانتشار وحدوث الإصابات العديدة والوفيات، مبينًا أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة للفيروس، كما أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 90% من الإصابات تطال الجهاز التنفسي، والنسبة المتبقية الجهاز الهضمي.

تزايد حالات الفطر الأسود:

وفي السياق، ما زالت الهند تعاني من مشكلة تزايد حالات الإصابة بالفطر الأسود، إذ تسبب المرض في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وعادة ما يصيب المرض المعروف باسم “الفطر الأسود” من يعانون ضعفا في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويعتقد الأطباء أن استخدام الستيرويدات في معالجة كوفيد-19 ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.

وقال الأطباء: إن هذا المرض أصبح يمثل تحديًا جديدًا لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقًا مرض السكري.

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