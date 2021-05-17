لن تصدق فوائد الطهي بزيت الصويا

المواطن- متابعة

يحاول الكثيرون في الآونة الأخيرة البحث عن خيارات صحية لتحضير وصفات الطعام، وذلك لتقوية الجسم وتعزيز المناعة لاسيما في ظروف وباء كورونا، ومن ضمن تلك الطرق هي الطهي بزيت الصويا.

وأشارت دراسة جديدة إلى ضرورة استخدام زيت الصويا في الطهي، وذلك نظرًا لفوائده الصحية، فبينما يُعد زيت الزيتون وزيت الأفوكادو من بين الخيارات الصحية الشائعة إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن زيت فول الصويا هو أيضًا من بين الزيوت الأكثر فائدة لصحة القلب.

فوائد الطهي بزيت الصويا

وقال العلماء إن الطهي بزيت الصويا يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول، وهذا ما كشفه مجموعة من الباحثين في علوم التغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة تكساس للتكنولوجيا من خلال دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة التغذية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيت فول الصويا، يحتوي على دهون غير مشبعة، ولا يؤثر على المؤشرات الحيوية الالتهابية ولا يزيد من الإجهاد التأكسدي، بل ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبينما يُعتقد عمومًا أن الدهون المشبعة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والوفاة، إلا أن هناك دراسة أجريت عام 2010 كشفت أنه في 80% من البلدان، يكون ضعف عدد حالات الإصابة بأمراض القلب ناتجة عن عدم كفاية مستويات دهون أوميغا 6 المتعددة غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في زيت فول الصويا، وذلك مقارنة بمعدلات أمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستويات الدهون المشبعة.

مخاطر زيت الصويا لا تزال محط نقاش

ومن جهة أخرى، فإنه في حين أن زيت فول الصويا هو الزيت الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكذلك في العالم، فإن مخاطره مقابل فوائده لا تزال محط نقاش كبير بين الأطباء.

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