لهذا السبب كبار السن أكثر تعرضًا لنقص السوائل في الصيف

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة محاسن عبدالسميع، أن كبار السن أكثر عرضة لخطر نقص السوائل في موسم الصيف؛ إذ لا يتناولون الكمية المطلوبة والتي تقارب 1.5 لتر من السوائل يوميًّا، وأرجعت سبب ذلك إلى تراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر، وتراجع قدرة الكلى على تركيز مادة اليوريا السامة؛ مما يؤدي إلى إدرار المزيد من البول ومن ثم نقص السوائل.

أعراض لنقص السوائل:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن أعراض نقص السوائل لدى كبار السن تتمثل في الشعور بالإرهاق وضعف التركيز وارتخاء أنسجة البشرة وضعف القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى الدوار والتشويش الذهني، ولتجنب تلك الأعراض يجب أن يحرص كبار السن على تناول ما يقارب 1.5 لتر من السوائل يوميًّا، مع التأكيد على أن مقدار الاحتياج إلى السوائل يزداد في أيام الحر عند الجميع، أو في حال تناول أطعمة غنية بملح الطعام أو حصص كبيرة من البروتين، وكذلك عند الإصابة بأحد الأمراض المصحوبة بالإسهال أو القيء.

التخلص من السموم:

وبينت أن الجسم يتعرض إلى الجفاف بشكل أكبر خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر تعويض الجسم بتناول الماء من الأمور الضرورية، فشرب الماء بانتظام يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية وخاصة أمراض الكبد والكلى، ولذا ينصح بشرب الماء أكثر من العصائر التي تحتوي على سعرات حرارية وذلك للتخلص من السموم الزائدة بالجسم.

البارد أم الدافئ:

واختتمت أخصائية التغذية الدكتورة محاسن بالقول: البعض يفضل تناول الماء البارد، بينما البعض الآخر الماء الدافئ، وفي الواقع كل ذلك يختلف باختلاف الشعوب والخلفيات الثقافية، ففي البلدان الآسيوية ينتشر تناول الماء الدافئ أو الفاتر، وفي الطب الصيني ينصح بشرب الماء الساخن قليلًا مع عصير الليمون والعسل كوسيلة لخفض الوزن، ولكن في الدول العربية يفضل الجميع الماء البارد وخصوصًا مع ارتفاع حرارة الأجواء.

وسابقَا حذر استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، من تناول السوائل الحارة في علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال؛ إذ إن كثيرًا من أفراد الأسر يتصرفون بطريقة خاطئة بحثّ الأطفال على تناول السوائل الحارة.

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