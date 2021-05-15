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لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر
نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة

لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر

2021/05/15
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر
المواطن - الباحة

تزينت سماء مدينة الباحة يوم أمس بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالًا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.

توجيه أمير الباحة: 

وبناء على توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظمت إمارة المنطقة فعالية الألعاب النارية الساعة العاشرة مساء بجوار المركز الحضاري، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في الباحة من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.

لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر - المواطن

لوحات جمالية: 

وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

وستشهد مدينة الباحة اليوم عرض الألعاب النارية الثاني في نفس التوقيت بجوار المركز الحضاري حيث جُهز الموقع بجميع التجهيزات واحتياطات الأمن والسلامة كافة في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.

لوحات جمالية وألعاب نارية تزيّن سماء الباحة بمناسبة عيد الفطر - المواطن


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