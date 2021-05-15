لوحة مستطيلة بدون عنوان تباع بأكثر من 38 مليون دولار!

المواطن - متابعة

بيعت لوحة المستطيل الأزرق، وهي اللوحة المسماة “بدون عنوان” للفنان والأستاذ الجامعي الأميركي مارك روثكو بأكثر من 38 مليون دولار أميركي.

والعمل الفني الذي يبدو بسيطًا، والذي يعتبر على نطاق واسع على أنه تحفة فنية مؤثرة، بيع في مزاد علني في دار كريستيز بمدينة نيويورك.

تفاصيل اللوحة:

واللوحة الفنية التي تحمل اسم “بدون عنوان” وقياسها 68 بوصة في 54 بوصة، كانت اللوحة قبل الأخيرة التي أنجزها روثكو قبل أن يموت منتحرًا في العام 1970.

وقال الخبراء إن العمل الزيتي على القماش يتميز بدرجات مختلفة من اللون الأزرق والتي “تتحول وتلمع” أثناء التقاطها للضوء، والتي بدورها “تجسد روح أعمال حياته”.

روثكو:

ويعد روثكو أحد أشهر الفنانين في الولايات المتحدة، وقد صنع لنفسه اسما برسم كتل كبيرة من الألوان بأشكال مختلفة، معظمها من المستطيلات والمربعات.

الفنان الروسي المولد، الذي هاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة في العام 1913، رسم 3 أعمال فنية فقط، بما فيها هذا العمل، في الأشهر الأخيرة من هذه الحياة، ويقال إنه اعتبرها أعمق إنجازاته.

وكانت اللوحة جذبت اهتمامًا عالميًا قبل أن تجلب في النهاية 38.21 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة ذي ميترو البريطانية.

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