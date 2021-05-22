ليدي غاغا تروي تفاصيل صادمة عن اغتصابها للمرة الثانية

المواطن _ متابعة

كشفت المغنية الأميركية ليدي غاغا، الستار لأول مرة عن تفاصيل مهمة في حياتها الشخصية متحدثة عن قصة تعرضها للاغتصاب على يد منتج موسيقي وحملها منه بعمر 19 عامًا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ليدي غاغا تحكي تفاصيل الواقعة

تفصيلًا:” قالت ليدي غاغا ، في مقابلة مع برنامج “ذا مي يو كانت سي” ، الذي تذيعه خدمة “أبل تي في”، ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد، :”إنها تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية، وهو حدث سبب لها اضطراب ما بعد الصدمة الذي لا تزال تعاني آثاره حتى اليوم”.

ليس أول اعتداء جنسي

وأضافت،:” بعام 2014 كان عمري 19 عاما وكنت أعمل في المجال الفني وقال لي منتج اخلعي ملابسك فقلت لا، فهددني بحرق كل أغنياتي ولم يتوقف، لم يكف عن مطالبتي بذلك”.

وتابعت:” شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني قبل ذلك”.

عام ونصف من العلاج النفسي

وأكملت :” تعرضت لأزمة نفسية أدخلت على إثرها المستشفى وكنت أرغب بإيذاء نفسي حتى تخطيت الأزمة بعد عام ونصف”.ورفضت ليدي غاغا الكشف عن هوية الشخص الذي اعتدى عليها معقبة:”لا أريد رؤية هذا الشخص مجددًا”.

وكانت ليدي غاغا قد أكدت في تصريحات سابقة لها ، تعرضها الاعتداء الجنسي في سن المراهقة أكثر من مرة بقولها : “لقد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمري 19 عامًا، كما أنني أصبت بـ اضطراب ما بعد الصدمة كنتيجة للاغتصاب وعدم معالجة هذه الصدمة أيضًا، ثم أصبحت فجأة نجمة وكنت أسافر حول العالم متجهة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ولم أتعامل مع تجربتي القاسية كما يجب”.

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