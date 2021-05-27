ليس ضمنها المطاعم.. البحرين تستثني 12 نشاطًا من قرار الإغلاق

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين عن الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق العام الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين حيث لم يتم استثناء المطاعم والمقاهي من هذا القرار.

قرار الإغلاق العام في البحرين

وكان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن أمس أنه تقرر إغلاق كل المحال التجارية والصناعية بدءًا من يوم الخميس الثانية عشرة ليلاً الموافق 27 مايو 2021 حتى يوم الخميس الثانية عشرة ليلاً الموافق 10 يونيو 2021، والاكتفاء بخدمة الاستلام والتوصيل فقط، وتستثنى القطاعات الأساسية بما فيها من محال الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف.

الأنشطة المستثناة

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين عبر بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء الرسمية – وام – يُستثنى من هذه المحال التجارية والصناعية كل من الآتي:

• الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.

• المخابز اليدوية والآلية.

• محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة غاز البترول المسال.

• المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

• البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

• المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

• المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

• ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

• قطاع الإنشاءات والصيانة.

• المصانع.

• محال الاتصالات.

• الصيدليات.

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