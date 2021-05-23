ليفربول يتجاوز كريستال بالاس بثنائية ماني

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بهدفين دون رد سجلهما السنغالي ساديو ماني.

ليفربول ضد كريستال بالاس:

وبدأت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بشكل سريع، ولعب ويلفريد زاها تمريرة بينية قبل أن يهيئ الكرة لنفسه، وسددها بقوة، إلا أن حارس مرمى الريدز أليسون بيكر تصدى لمحاولته عند الدقيقة الرابعة.

وتألق أليسون بيكر وأبعد ركلة حرة سددها تاونسند بشكل مميز عند الدقيقة السادسة، واستمرت محاولات كريستال بالاس، وانفرد اللاعب ذاته بمرمى الريدز في الدقيقة 14، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وجاءت أول فرصة للاعبي الريدز عند الدقيقة 18، عندما نفذ ألكسندر أرنولد ركلة حرة مباشرة، ولكنها مرت أعلى المرمى، وكاد أن يفتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة 20 من ركلة ركنية نفذها روبرتسون، إلا أن رأسية ويليامز مرت عاليًا.

وراوغ محمد صلاح بشكل مميز، وسدد بقوة ولكن مرت تسديدته فوق المرمى، وتلقى النجم المصري تمريرة من فابينيو عند الدقيقة 23، إلا أن حارس كريستال بالاس، جوايتا تصدى لمحاولته، وأطلق روبرتسون تسديدة عند الدقيقة 27، وذهبت بعيدة عن المرمى.

ونفذ روبرتسون ركلة ركنية عند الدقيقة 36، لتصل الكرة إلى ماني لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي، وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بتقدم الريدز.

ماني يُعزز تقدم الريدز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ جوايتا هدف محقق من رأسية فيليبس عند الدقيقة 53، ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 76، بعد تلقيه تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث من انفراد تام بالمرمى عند الدقيقة 80، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، وأنقذ أليسون فرصة خطيرة قبل نهاية اللقاء، لتنتهي مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بفوز الريدز بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 69 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي المقبل.

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