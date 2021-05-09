ليفربول يُجدد آماله للتأهل لـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

جدد فريق ليفربول آماله في التأهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد أن حقق فوزًا مهمًا على حساب نادي ساوثهامبتون بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الريدز، مما أسفر عن الهدف الأول للاعب السنغالي ساديو ماني بالدقيقة الـ31، بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وأهدر محمد صلاح، بعد ذلك فرصة إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول للريدز.

ولم تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.

وحاول الريدز، مع بداية الشوط الثاني، تعزيز تقدمه بإحراز الهدف الثاني.

ولم يستثمر الريدز الفرص التي أُتيحت له عبر المصري صلاح وماني والبرتغالي ديوجو جوتا.

وعند حلول الدقيقة الـ90، ومن تصويبة مخادعة، تمكن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من إحراز الهدف الثاني لـ ليفربول.

ألكانتارا يسجل أول أهدافه لـ الريدز

ويُعد هدف ألكانتارا في ساوثهامبتون، هو أول هدف يسجله ألكانتارا مع الريدز بـ الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 57 نقطة، في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق ساوثهامبتون عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان ليفربول ودع بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 من دور الثمانية على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

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