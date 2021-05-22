ليونيل ميسي يحدد مصيره مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، مصيره مع البلوجرانا، وذلك بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إما لـ مانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة بسبب الموسم الكارثي للفريق حيث لم يُتوج فقط إلا بلقب كأس ملك إسبانيا بينما خسر لقب الدوري الإسباني وودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

سبب بقاء ليونيل ميسي بـ برشلونة

وأفادت تقارير صحفية إلى أن ميسي قرر البقاء مع برشلونة بالموسم المقبل، بعد حديث دار بينه وبين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

ويرفض ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة، كون إدارة النادي تُخطط لبناء فريق حوله يستمر لمواسم قادمة من أجل التتويج بالبطولات.

ويلعب ميسي مع الفريق الكروي الأول ببرشلونة منذ موسم 2003/2004، حيث نجح في قيادة البارشا خلال 18 عامًا لتحقيق العديد من البطولات، مثل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية إضافة للدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

برشلونة يسعى لإنهاء الموسم ثالثًا

وسيخوض برشلونة مباراة مهمة ضد إيبار، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، حيث يسعى البارشا لإنهاء الموسم في المركز الثالث والمؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان برشلونة ودع سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لموسم 2020/2021، وذلك بعد الخسارة بالجولة الـ37 من فريق سيلتا فيغو بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الكامب نو.

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