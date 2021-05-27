مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً فوق 10519 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10519.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية اليوم :

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ،بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات لازوردي، والعبداللطيف، وشاكر، ومجموعة فتيحي، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وبتروكيم، وأمانة للتأمين، وإم آي اس، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و 6.24%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، وشاكر، ودار الأركان، والأهلي، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المواساة، والأهلي، والراجحي، ولازوردي، وشاكر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

بينما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 76.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23653.59 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1294 صفقة.

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