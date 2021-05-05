ماجد النفيعي: لم أبرم اتفاقات مع أي شخصية أهلاوية

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، ماجد النفيعي، أنه لم يبرم أي اتفاقات مع أي من الداعمين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المهمة ليست سهلة بسبب ما مر به النادي خلال الفترة الماضية.

#الدوري_مع_وليد | ماجد النفيعي – رئيس النادي #الأهلي: لم أبرم أي اتفاق مع أي شخصية، ومن لا يملك القوة يحتاج للاتفاقات.#قناة_SBC pic.twitter.com/zknJjEfQLm — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 4, 2021

النفيعي يحسم انتخابات الأهلي:

وحصل النفيعي على أعلى عدد من أصوات الجمعية العمومية بعد دعم العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، ويتبقى اعتماد المجلس من وزارة الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما حرصت جماهير النادي الأهلي على الاحتفال مع ماجد النفيعي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الإدارة رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماجد النفيعي ينفي الاتفاق مع أي شخصية أهلاوية:

وتحدث ماجد النفيعي عن انتخابات النادي الأهلي، قائلًا: “التصويت في الانتخابات تم كما أُعلن وفقًا لنظام وزارة الرياضة، والحمد لله توفقنا ونتمنى أن نُقدم الأفضل خلال المرحلة المقبلة”.

وعن وجود اتفاق بينه وبين الأمير منصور بن مشعل، قال: “لا يوجد أي اتفاقات مع أي طرف من الناخبين نهائيًّا، من لا يملك القوة يحتاج أن يقوم باتفاقات لتقوية نفسه، الحمد لله نحن على قدرة وعلم بالخطوة التي أقدمنا عليها، الله يعينا”.

وتابع: “تقدمنا لسبب أساسي، طلب الجمهور الأهلاوي على المستوى الشخصي أجبرني أن أكون اليوم في هذا المكان، المسؤولية ليست سهلة، الأيام التي مرت على النادي الأهلي تراكمت المشاكل والديون حسب علمنا”.

واختتم ماجد النفيعي تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “لا نتوقع أن يكون القادم بسيط بالعكس لكن خلال الأيام القادمة سوف ندرس الوضع الموجود ونحاول نضع خطة تناسب الظروف، وأطالب الجمهور بالدعاء لنا بالتوفيق”.

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