ماذا نفعل حال الاشتباه بحالة كورونا على متن الطائرة؟

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الاشتباه بوجود حالة كورونا على متن الطائرة بعد السماح بالسفر للخارج اعتبارًا من الغد.

فيديو | ماذا لو اشتبها بوجود حالة مصابة بـ #كورونا على متن الطائرة؟.. متحدث الطيران المدني يجيب.. #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/UZzJXQ3PGB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2021

التعامل مع حالات كورونا

وقال متحدث الطيران المدني إنه في حال الاشتباه بوجود مصاب كورونا سيتم التعامل مع الحالة وفق أشد التدابير الاحترازية حيث سيتم تخصيص بعض المقاعد في الطائرة كمنطقة عزل كما سيتم تعيين شخص من طاقم الطائرة للتعامل مع الحالة إضافة إلى تقليل الحركة على متن الرحلة وعند الوصول يتم استلام أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات.

تطبيق الإجراءات الخاصة بالسفر

وبين الرؤساء أنه على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

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