ماذا يحتاج الهلال لحسم دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الكروي الأول بـ الهلال قريبًا للغاية من حسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

ونجح أزرق العاصمة في الوصول إلى النقطة رقم 55 في صدارة دوري المحترفين، بعد الفوز على الأهلي بخماسية مقابل هدف بالجولة الثامنة والعشرين.

نقطتان تُتوج الهلال:

ويحتاج الأزرق للفوز على التعاون بالجولة الـ29 من أجل ضمان حسم لقب دوري المحترفين السعودي للموسم الثاني على التوالي، حيث يكفي أبناء المدرب خوسيه مورايس الحصول على نقطتين لنيل لقب الدوري.

وسيواجه الهلال، فريق التعاون مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ29، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان جمهور الزعيم أبدى غضبه منذ بداية الموسم على أداء الفريق الكروي الأول مما أدى لإقالة المدربين، الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي روجيرو ميكالي، كما تولى مورايس تدريب الأزرق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي.

الزعيم حصد 7 من أصل 9 نقاط:

ومنذ خسارة الأزرق من نادي الاتحاد في الدوري في التاسع من إبريل الماضي، وتمكن الزعيم من حصد سبع نقاط في آخر 3 مباريات، حيث فاز على الشباب بخماسية لهدف، ثم تعادل مع الباطن، وفاز الأربعاء على الأهلي بخماسية.

يذكر أن الهلال كان تأهل بشق الأنفس إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد تعادل الأهلي مع الدحيل القطري بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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