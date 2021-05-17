ماذا يحدث في جسدك عند تناول الدجاج فقط ؟

المواطن- متابعة

هناك حمية تُعرف باسم حمية الدجاج، وهي من شأنها أن تعزز فقدان الدهون بسرعة، وقد تصدرت عناوين الصحف منذ سنوات، بعد أن أعلن الممثل مات ديمون أنه فقد 27 كغم بعد اتباعها.

حمية غير صحية

ويتفق الخبراء على أن حمية الدجاج غير صحية، حيث قالت اختصاصية التغذية بجامعة ولاية أوهايو، ستايسي إل بنس، إن بعض لاعبي كمال الأجسام اختاروا هذا النوع من النظام الغذائي الذي يركز على البروتين فقط تحت اعتقاد خاطئ بأنه سيساعد في بناء العضلات والحفاظ على الجسم دون دهون.

وتابعت: هذا النوع من الحمية ليس فكرة جيدة على الإطلاق، إنها واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية تطرفًا، ولا تمنح الشخص فرصة للنجاح على المدى الطويل، بل وأيضًا تتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

نقص الفيتامينات المهمة

يمكن أن يكون للأنظمة الغذائية الأحادية مثل حمية الدجاج العديد من الآثار الصحية السلبية، فالاعتماد على طعام واحد فقط لجميع احتياجاتك من الطاقة يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات.

وبينما يعتبر الدجاج مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B6 والفوسفور والنياسين والسيلينيوم، فإنه يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وحمض الفوليك.

ونظرًا لأن نقص المغذيات يمكن أن يتطور بسرعة، فإن الاستمرار في نظام الدجاج الغذائي لفترة قصيرة قد يعرضك للخطر.

ويُذكر أن الممثل الأمريكي ديمون اعترف لاحقًا أن هذه لم تكن الطريقة الأمثل لفقدان الوزن، موضحًا أنه اتبعها من أجل دور تطلب منه خسارة بضع كيلو غرامات، بحسب موقع سكاي نيوز.

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