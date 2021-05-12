ماركو سيلفا يحسم موقفه حول تدريب الهلال

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني السابق لفريق إيفرتون الإنجليزي، وذلك لتدريب نادي الهلال بداية من الموسم المقبل.

إدارة الهلال تُفكر في خليفة مورايس:

وتفكر إدارة الأزرق بـ رئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق الكروي الأول بدءًا من الموسم المقبل، وذلك رغم التعاقد مع البرتغالي خوسيه مورايس.

ورد ماركو سيلفا حول إمكانية تدريبه لأزرق العاصمة قائلًا: “أولويتي هي العودة لإنجلترا، لأن الدوري هناك يتمتع بجو مثير وهو الدوري الأكثر تنافسية في أوروبا”.

وقيل: إنه في حال عدم توصل الهلال لاتفاق مع المدرب ماركو سيلفا فإن بديله سيكون المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أوليمبياكوس اليوناني.

مسيرة ماركو سيلفا:

وكان ماركو سيلفا درب نادي إيفرتون لمدة عام من 2018 حتى 2019، كما سبق له تدريب أندية واتفورد وهال سيتي في إنجلترا، بالإضافة لتدريب فريق أوليمبياكوس اليوناني.

يذكر أن خوسيه مورايس كان تولى تدريب الأزرق بعد إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي عقب نهاية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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