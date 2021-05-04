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مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية
قال: سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا

مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية

2021/05/04
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مالك نجر يرد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى أهل البادية
المواطن - الرياض

أكد مالك نجر، مصمم ومنتج الرسوم المتحركة، أن مسلسل “مسامير” موجه أكثر للكبار وكان طموحهم عملًا كوميديًّا سعوديًّا شعبيًّا قريبًا من واقع المواطن.

سخرية من كل شيء: 

وتابع نجر في حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر ويذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: “سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا”.

كما رد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى “أهل البادية”.

 


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