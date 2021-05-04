أكد مالك نجر، مصمم ومنتج الرسوم المتحركة، أن مسلسل “مسامير” موجه أكثر للكبار وكان طموحهم عملًا كوميديًّا سعوديًّا شعبيًّا قريبًا من واقع المواطن.
#مالك_نجر يرد على اتهام مسلسل #مسامير بالإساءة إلى "أهل البادية"
في #الليوان تتضح الحكاية#مالك_نجر_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/CQY91w0nOc
— الليوان (@almodifershow) May 3, 2021
سخرية من كل شيء:
وتابع نجر في حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر ويذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء: “سخرنا من كل شيء حتى من أنفسنا”.
#مالك_نجر يكشف عن مبتكري شخصيات مسلسل #مسامير
في #الليوان تتضح الحكاية#مالك_نجر_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/Ow9Cvg1bh5
— الليوان (@almodifershow) May 3, 2021
كما رد على اتهام مسلسل مسامير بالإساءة إلى “أهل البادية”.
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