مانشستر يونايتد لـ نهائي الدوري الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لـ نهائي الدوري الأوروبي، رغم الخسارة من نادي روما الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

أحداث الشوط الأول

وبدأ نادي روما المباراة، ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول مستغلًا اهتزاز أداء حارس اليونايتد، الإسباني دافيد دي خيا.

وبعد مرور 20 دقيقة، ظهر مان يونايتد هجوميًا للمرة الأولى بالشوط الأول عبر هجمة من اللاعب إدينسون كافاني.

وظل نادي روما، ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، لكن الحارس دي خيا كان حاضرًا بقوة.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأوروغوياني كافاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي فريد بالدقيقة الأربعين.

وحاول روما عبر هجمات الأرميني هنريك ميختاريان إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف دون رد.

وبالدقيقة الـ57 من أحداث الشوط الثاني، تمكن فريق روما من إحراز هدف التعادل عبر مهاجمه البوسني إيدين دزيكو في شباك دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يُحبط عودة روما

وتمكن روما بعدها بـ 3 دقائق من إضافة ثاني الأهداف في شباك فريق اليونايتد عبر اللاعب كريستانتي.

وبعدها رد مان يونايتد بهدف التعادل عبر كافاني بطريقة أكثر من رائعة عن طريق ضربة رأسية نفذها بإتقان بعد عرضية جميلة من اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة الـ69.

وأهدر بعد ذلك فريق روما، أكثر من فرصة وذلك لإحراز الهدف الثالث، حتى نجح اللاعب زاليفسكي في إضافة ثالث أهداف روما بالدقيقة الـ84.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب، لكنه استفاد من فوزه ذهابًا في إنجلترا بسداسية مقابل هدفين، ليتأهل اليونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي مستفيدًا من مجموع المباراتين بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف.

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