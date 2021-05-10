مانشستر يونايتد يحسم مصير كافاني رسميًا

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبشكل رسمي، مصير مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، قبل نهاية الموسم الجاري.

كافاني مستمر في مانشستر يونايتد

وأشار الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو الصحفي بـ شبكة Sky Sports Italia إلى أن كافاني قد وقع على عقد التمديد بالفعل مع مان يونايتد بعد ضغط من قبل إدارة النادي والمدرب سولشاير.

وأوضح رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الأيام المقبلة ولكن كل شيء قد انتهى بالنجاح بين جميع الأطراف المتفاوضة.

زيادة راتب كافاني للضعف

ويرغب اليونايتد في زيادة راتب كافاني من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان كافاني ساهم بشكل كبير في تأهل مانشستر يونايتد لـ نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد إحرازه 4 أهداف من أصل 8 سجلها اليونايتد في شباك روما الإيطالي في مباراتي دور نصف النهائي، حيث فاز اليونايتد ذهابًا في إنجلترا بسداسية مقابل هدفين، وخسر في مباراة العودة بـ إيطاليا بثلاثية مقابل هدفين.

وسبق لـ كافاني اللعب في صفوف باليرمو ونابولي في إيطاليا، كما لعب مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لـ 7 سنوات من 2013 حتى عام 2020.

شارك الخبر







شارك الخبر