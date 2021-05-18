ما سبب الآثار الجانبية عند أخذ لقاح كورونا؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة سبب حدوث آثار جانبية عند أخذ لقاح كورونا.

لقاح كورونا:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه كأي لقاح أو علاج يعطى بالحقن قد يسبب ألمًا وانتفاخًا واحمرارًا في مكان الحقن.

ولفتت إلى أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة جهاز المناعة للقاح التي قد تصحبها ارتفاع في درجة الحرارة وخمول وآلام في العضلات.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

توصيات:

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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