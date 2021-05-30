ما هي حلقة بيشوب؟ رئيس فلكية جدة يجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الفرصة تعتبر مهيأة بهذا الوقت من العام لرؤية حلقة زرقاء شاحبة- حلقة ضبابية من الضوء- تحيط بالشمس يمكن أن تستمر لساعات عندما تكون السماء مليئة بالغبار، كما يظهر في الصورة بتاريخ 28 مايو الملتقطة باستخدام كاميرا كانون.

عبارة عن إكليل:

وأشار إلى أن هذه الظاهرة البصرية تسمى حلقة بيشوب، وتتشكل عندما يملأ الغبار السماء، وهذه الحلقة عبارة عن إكليل كبير يتشكل إما بواسطة الغبار البركاني أو جزيئات صغيرة أخرى مثل الرمال الناعمة بلون بني أو ازرق حول الشمس محاطًا بألوان صفراء وحمراء.

الغبار يصنع الحلقة:

وتابع أبو زاهرة أنه قد تكون مفارقة أن يصنع الغبار حلقة ضوئية من الإكليل مثل قطرات الماء، إلا أن هذا ممكن، فالرمال ليست بحاجة لتكون شفافة لتصنع حلقة الإكليل؛ لأن الضوء المتشتت بواسطة حواف الجسيمات يصنع انكسارًا للضوء، حتى إن حبوب اللقاح أو الطلع والتلسكوبات وحتى الطحالب في البرك تصنعها.

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