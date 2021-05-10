مبادرة عبر الشاشات الإلكترونية للمسجد الحرام ضمن سلسلة القيم الرمضانية

المواطن - مكة المكرمة

أقامت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، ممثلة في إدارة الآداب والشؤون التربوية، مبادرة (سلسلة القيم الرمضانية)، وذلك ضمن مبادرات شهر رمضان المبارك.

هدف المبادرة:

وأشارت مديرة إدارة الآداب والشؤون التربوية، الدكتورة عبير الجفير، إلى أن المبادرة تُعنى بتعزيز القيم الإسلامية ونشرها، ومن القيم التي تناولتها المبادرة (التقوى- العفو والصفح- الصبر والإرادة- العطاء والإيثار).

وقد تم التعريف بها وبأثرها على حياة الفرد والمجتمع من خلال تصميم انفوجرافيك مميز وعرضه عبر الشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام، وعبر حساب شؤون الحرمين في منصة تويتر.

ورفعت الجفير شكرها وامتنانها للوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على دعمها للبرامج الدينية والتربوية، مثمنةً المتابعة المستمرة والحثيثة من لدن وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود لمختلف مبادرات الوكالة وبرامجها.

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