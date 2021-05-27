مبادرة لعلاج الأسنان ومساعدة المحتاجين مجانًا في السعودية

المواطن - الرياض

وجهت الدكتورة أسماء الزهراني رسالة إلى عيادات طب الأسنان، بالتزامن مع إطلاق مبادرة علاج الأسنان الخيرية لعلاج ومساعدة المحتاجين مجانًا.

فيديو | اطلاق مبادرة علاج الأسنان الخيرية لعلاج ومساعدة المحتاجين مجاناً.. د. أسماء الزهراني توجه رسالة عبر #برنامج_اليوم إلى عيادات طب الأسنان#الإخبارية pic.twitter.com/cGX5bo4zCg — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 27, 2021

كبار الأطباء:

وقالت الزهراني في حوارها إلى برنامج “برنامج اليوم”، على الإخبارية، إن أطباء كباراً شاركوا في المبادرة وهم في كل المجالات تقريبًا الخاصة بالأسنان، وسيتم التوسع مستقبلًا في مجالات أخرى.

آلية التسجيل:

وتابعت أنه يتم التسجيل عن طريق موقع المبادرة وهناك شروط معينة ومنها أن تكون الحالات طارئة وأن يكون شامل الاحتياج، وبعدها يتم تحديد أحقية العلاج ومعرفة هل هي طوارئ أم لا؟

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