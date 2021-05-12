مبعوث أممي: إسرائيل وحماس تتجهان نحو حرب شاملة

المواطن - متابعة

حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس الثلاثاء، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة سيُفضي إلى “حرب شاملة”.

ودعا وينسلاند الطرفين إلى “وقف إطلاق النار فورًا”، مضيفًا: “نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد”.

حرب مدمرة:

وقال: “الحرب في غزة ستكون مدمرة، والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء، بأن الضربات الإسرائيلية على غزة “ليست سوى البداية”.

في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، أن “المقاومة جاهزة” إذا أرادت إسرائيل “التصعيد”، بحسب ما نقلت “العربية”.

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