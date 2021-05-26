متحدث الصحة : فيروس كورونا يؤثر على القدرة التناسلية وليس اللقاحات

المواطن - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الرد على ما أثير مؤخرًا حول وجود تأثير سلبي على الخصوبة بالنسبة للحاصلين على لقاح كورونا من الرجال.

لقاح كورونا والخصوبة:

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي بأن المعلومات العلمية أثبتت العكس حول مدى تأثير اللقاحات على خصوبة الرجال وتحديدًا اللقاحات المعتمدة بالمملكة، مؤكدًا أن اللقاحات تمتاز بالمأمونية بشكل عام والمأمونية بشكل خاص بالجانب المتعلق بالخصوبة والإنجاب”.

الفيروس السبب وليس اللقاح:

وتابع: “المعلومة التي يجب أن يعيها المجتمع هي أن الإصابة بالفيروس هي التي يمكن أن تؤثر على الخلايا التناسلية وأن تؤثر على قدرة الخصوبة وقدرة الإنجاب وليست اللقاحات”.

وفي وقت سابق نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما أثير مؤخرًا حول وجود تأثير سلبي على الخصوبة بالنسبة للحاصلين على لقاح كورونا مشيرًا إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة.

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