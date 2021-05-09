متحدث الصحة: لا توجد موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية

المواطن - الرياض

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي من خطورة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

تذبذب المنحنى الوبائي

#عاجل

متحدث #وزارة_الصحة: لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/L3Qtndd73X — واس العام (@SPAregions) May 9, 2021

وقال خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “نلاحظ تذبذبًا في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة، ونأمل أن يتجه إلى اتجاهات إيجابية”.

أهمية أخذ لقاح كورونا

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، ونحثهم على المبادرة لأخذ اللقاح.

وتابع متحدث وزارة الصحة أنه لا يوجد موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل.

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