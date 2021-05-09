متحدث الصحة : لم نرصد أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في السعودية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أننا لا نزال نلاحظ تذبذبًا في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة، ونأمل أن يتجه إلى اتجاهات إيجابية

وأبان بأن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية، وحثهم على المبادرة بأخذ اللقاح.

لقاح كورونا في السعودية

وعن سير اللقاحات في المملكة فقد أوضح الدكتور العبدالعالي بأن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 10470234 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاح في مناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزًا، منوهًا الى أنهم مستمرون بإتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، مؤكدًا للجميع أنه لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة.

حالات كورونا الجديدة

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 942 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (426384) حالة، من بينها (9572) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1336) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والمهندس احمد جميل قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، والأستاذ إبراهيم الرؤساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، وعثمان القصيبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (409740) حالة بإضافة (1064) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7072) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9733023 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2578083 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 35281724 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17538789) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

كما أعلن م/ هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ. وفق الضوابط المعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. كما تطرق إلى استكمال الخطط التشغيلية والتنظيمية لموسم عمرة رمضان هذا العام ١٤٤٢هـ.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث م/ أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين عن مستجدات جولات سكن العمالة ومستجدات التقييم الذاتي كذلك استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، حيث أبان بأن عدد جولات التي تمت بلغت قرابة 500 ألف جولة رقابية نتج عنها 6 آلاف مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

إجراءات السفر الجديدة

وكذلك استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، ابراهيم الرؤساء إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات وأيضًا شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة.

وأضاف تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية، بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442هـ

وأكد على ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، ونلفت النظر إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال الأيام القادمة دليلًا إرشاديًا مُحدثًا مذكرًا بأنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا ودعا الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

وعن شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة، أبان بأنه تم شحن أكثر من 53000 كيلو مترًا، عبر 52 رحلة، من خلال 13 مستودعًا مبردًا مخصصة للشحنات القابلة للتلف، وذلك من خلال 5 مطارات دولية لوصول اللقاح، كانت البداية في ال16 من ديسمبر 2020 الماضي. تشمل الوصول والفسح والمناولة في مدة زمنية قياسية تصل الى 10 دقائق فقط.

تأمين السفر

بدوره تطرق المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، إلى تأمين السفر والفئات الملزمة به وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر وقنوات الحصول على التأمين والتأكد من فاعليته.

وأبرز القصبي الحالات التي يغطيها التأمين المتمثلة في أن يغطي المصاريف الطبية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا كـ (غرف الطوارئ، الرعاية العاجلة، النقل في الحالات الطارئة، تكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس فيروس كورونا، الإخلاء الطبي، الأمور المرتبطة باختصار أو فوات الرحلات الخاصة بظروف فيروس كورونا.

وأفاد أن قنوات الحصول على التأمين تتمثل في اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة، واختيار شركة التعاونية للتأمين لقيادة هذا التحالف، وتسهيل الحصول على التأمين.

وأبان القصبي أن التأمين لا يغطي أي مصاريف اختبار فحص فيروس كورونا، مفيدًا أنه يغطي الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا (المصاب / المخالط) ولا يغطي الحجر الوقائي الذي تشترطه بعض الدول عند القدوم إليها.

شارك الخبر







شارك الخبر