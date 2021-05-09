متظاهرون يضرمون النار بقنصلية إيران في كربلاء

المواطن - متابعة

يبدو أن مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني لن يمر مرور الكرام، فبعدما هتف المشيعون صباح اليوم، ضد إيران وميليشياتها في العراق مرددين “إيران برة برة.. كربلاء تبقى حرة.. وتشرينية تشرينية ضد إيران الجمهورية”، أفاد مراسل “العربية/ الحدث”، الأحد، بأن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد أن تجمعوا حولها.

نيران:

وأضاف أن متظاهرين آخرين أضرموا النار في مبنى القنصلية المحاصرة، معتبرين أن “أذرع إيران” في العراق، وراء اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني.

كما أوضح أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق المحتجين أمام القنصلية الإيرانية بعدما أقدم المحتجون على حرق كرفانات الحماية خارج القنصلية الإيرانية.

مقتل إيهاب الوزني:

جاء هذا الغضب متزامنًا مع تنديد دولي لمقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء جنوب بغداد بهجوم مسلح في وقت مبكر من الأحد؛ ما سبب صدمة بين مؤيدي ما يعرف باسم “ثورة تشرين” الذين احتشدوا وساروا في شوارع المدينة للمطالبة بوقف إراقة الدماء.

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