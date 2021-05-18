مجلس التعاون: نرفض إساءات وزير الخارجية اللبناني بحق السعودية ودول الخليج

​عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفض دول المجلس واستنكارها لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

دول الخليج تدعم شعب لبنان

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.

اعتذار وزير الخارجية اللبناني