محرز وزياش .. تنافس عربي بنكهة أوروبية في البرتغال

المواطن - محمد سمعه

تترقب الجماهير العربية، مساء اليوم السبت، الصراع المنتظر بين اللاعبين المغربي حكيم زياش والجزائري رياض محرز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة النهائية بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الدراجاو” معقل نادي بورتو في البرتغال.

وسبق للاعبين العرب أن نالوا دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات، حيث فاز الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي باللقب في عام 1987، وفاز المغربي أشرف حكيمي باللقب مع ريال مدريد الإسباني في عام 2018، وفاز المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي باللقب في عام 2019.

محرز قد يكون ثاني جزائري يُتوج بدوري الأبطال:

وسيكون الجزائري محرز أو المغربي زياش اللاعب العربي الرابع الذي يفوز بـ دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق البطولة في خمسينيات القرن الماضي.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا:

وستنقل قنوات” Sky Sport Uno Italia، Digi Sport 1 HD Romania ، Sky Sport 1 HD Germany، Match Tv ، CBC Sport HD” نهائي دوري الأبطال مساء اليوم.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان تأهل لـ نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بثلاثية لهدف في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز برباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

يذكر أن مانشستر سيتي كان تُوج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2020/ 2021، وذلك برصيد 86 نقطة بعد نهاية الموسم في إنجلترا متفوقًا على جاره مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بينما ضمن ليفربول التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث، أما تشيلسي فحل رابعًا.

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