محكمة مصرية تقضي بحجز السفينة الجانحة لحين سداد التعويضات

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قضت محكمة مصرية بالحجز التحفظي على السفينة الجانجة إيفرجيفن التي تسببت في تعطيل الملاحة في قناة السويس لأكثر من أسبوع خلال مارس الماضي وذلك لحين سداد الشركة المالكة التعويضات لمصر جراء الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها السفينة.

تفاصيل الحجز على السفينة الجانحة

وبحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الحجز على السفينة الجانحة بعد صدور أمر بالتحفظ عليها من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة والتي بلغت 916 مليون دولار.

من جهة أخرى أكدت مصادر قضائية أن شركة إيفرجرين المالكة للسفينة كانت قد تقدم بطعن لإلغاء الأمر القضائي بالحجز التحفظي على سفينة إيفرجيفن في الوقت الذي أعربت فيه شركة “يو كيه كلوب”، إحدى شركات التأمين على السفينة عن خيبة أملها من الأمر القضائي المصري.

تمسك مصر بحقها في التعويضات

وبعد تحرير السفينة أصرت مصر على التحقيق مع طاقمها وإلزام الشركة المالكة لها بالتعويض وخلال الأسابيع الأخيرة سمحت مصر لاثنين من طاقم السفينة بالمغادرة للتفاوض مع الشركة على التعويضات المقررة.

وكانت الشركة عقدت عدة جلسات تفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، بيد أن تلك الجلسات باءت بالفشل على حد تعبير الشركة.