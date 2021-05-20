محمد العويس يقرر الرحيل عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فجر سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، مفاجأة عن نية الحارس محمد العويس حارس الأهلي مغادرة الراقي بعد نهاية الموسم الحالي.

محمد العويس لن يجدد عقده:

وغرد الصرامي قائلًا عبر “تويتر” : “قرر الحارس الدولي محمد العويس الذي يدخل الفترة الحرة من عقده بتاريخ 27 يونيو المقبل، أي بعد أقل من 40 يومًا، أنه لن يجدد عقده مع قلعة الكؤوس مكتفيًا بالخمس سنوات التي قضاها داخل النادي الجداوي العريق، ولم يحدد العويس وجهته المقبلة بعد نهاية مسيرته مع الراقي”.

خماسية الهلال تحسم مصير العويس:

وكان العويس شارك في مباراة الهلال ضد الأهلي، حيث تلقت شباكه 5 أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

الأهلي يُعاني منذ بداية الموسم:

ويعاني الراقي كثيرًا منذ بداية الموسم الحالي، حيث ودع الراقي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس الملك، إضافة لفقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما فقد الفرصة كذلك في نيل أي مقعد مؤهل للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر