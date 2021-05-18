محمد بن سلمان سيلقي كلمة في مؤتمر باريس لدعم السودان

المواطن - الرياض
أفادت مراسلة قناة الإخبارية في فرنسا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يلقي كلمة اليوم في مؤتمر باريس لدعم السودان وذلك لتأكيد دعم السعودية المستمر للدول الإفريقية.
فيديو | مراسلة #الإخبارية: الأمير #محمد_بن_سلمان سيلقي كلمة بعد قليل في مؤتمر #باريس لتأكيد دعم #المملكة للدول الإفريقية#نشرة_النهار pic.twitter.com/3b2X6W60vx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2021
دعم السودان مستمر
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وجه أمس بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.
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