محمد بن سلمان وعمران خان يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم إحداهما لتمويل المشروعات

المواطن - الرياض

وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

اتفاقيتان ومذكرتا تفاهم:

كما شهد ولي العهد ورئيس وزراء باكستان مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائية بين المملكة وباكستان، وهي كالتالي اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة وقعهما من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، فيما وقعها من الجانب الباكستاني وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد.

مكافحة الاتجار بالمخدرات:

وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، وقعها من الجانب السعودي وزير الداخلية، فيما وقعها من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه محمود قريشي.

تمويل مشروعات:

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم إطارية لتمويل المشاريع المؤهلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات بين الصندوق السعودي للتنمية وباكستان، وقعها من الجانب السعودي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، فيما وقعها من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية.

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