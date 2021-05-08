محمد سالم لـ الهلاليين: البطل هو من يبتسم أخيرًا

المواطن - محمد سمعه

انتقد محمد سالم، مدافع نادي الشباب، الحكم الروماني إشتفان كوفاتش الذي أدار مباراة فريقه ضد الهلال، وذلك بعد خسارة الليث بخماسية لهدف.

محمد سالم : لاعب #الشباب :

أخطاء الحكم أثرت علينا، وغيرت المباراة لصالح #الهلال، و الحكم سيء و لم يكن بمستوى المباراة.#الشباب_الهلال pic.twitter.com/fxwjiIQNEs — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021

الحكم الروماني غريب وسيئ!

وقال سالم في تصريحات للقناة الرياضية السعودية: “هذا الحكم غريب، طرد بانيغا بشكل غريب والكرة لا تستحق، قرارات هذا الحكم هي من غيرت مسار المباراة، ولكننا نعتذر لجماهيرنا”.

الدوري لم يُحسم بعد:

وتابع مدافع الشباب: “البطل هو من يبتسم أخيرًا والدوري لا يزال طويلًا الذي انتصر اليوم سيخسر غدًا، ويجب أن نستعد لما هو مقبل”.

وواصل محمد سالم قائلًا: “حقيقة مع الأداء الضعيف من حكم اللقاء سنحت لنا فرصة لنضيف هدف التعادل الثاني في شباك الهلال، لكنهم كانوا الأكثر استغلالًا للفرص، وحققوا الفوز وأعتذر لجماهير الشباب”.

يذكر أن الفرنسي جوميز سجل هدفين وناصر الدوسري هدفًا وفيتو هدفًا ومحمد كنو هدفًا في شباك الشباب، بينما سجل البرتغالي فابيو مارتينيز الهدف الوحيد لليث في المباراة.

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