مختص يحذر من الاندفاع بتعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة

المواطن - الرياض

حذر مختص في اللغة العربية من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغات ثانية في سن صغيرة وتحديداً قبل سن الخامسة.

فيديو | أستاذ في اللغة يحذر من الاندفاع لتعليم لغة ثانية للأطفال في سن مبكرة #الراصد pic.twitter.com/ESSp4sCOLs — الراصد (@alraasd) May 24, 2021

السن الأفضل لتعلم اللغات

وأوضح رئيس مركز التميز البحثي للغة العربية عبد الرحمن السلمي، خلال مداخلة مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الفترة السنية الأفضل للتعليم تكون بين سن الثالثة إلى السابعة، كما أن انطلاق ذروة المهارات اللغوية لديهم يكون في سن السابعة.

مهارات اللغة الأم

وأضاف أنه ينبغي التركيز على تعليم الأطفال المهارات الخاصة باللغة الأم بداية من سن الثالثة وحتى الخامسة، مشيراً إلى أنه يمكن بعد ذلك تعليمهم لغة ثانية وثالثة.

وأشار المختص إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن تعلم الأطفال لغة ثانية يساعد على عملية الإبداع.

فيديو | أستاذ في اللغة: تعليم لغة ثانية يساعد الأطفال على الإبداع.. ومتى يجب أن يتعلم الطفل لغة ثالثة ؟#الراصد pic.twitter.com/c9sK5QMAjO — الراصد (@alraasd) May 24, 2021

شارك الخبر







شارك الخبر