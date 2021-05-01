مدرب الأهلي: الحكم ظلمنا في ركلتي جزاء

المواطن - محمد سمعه

انتقد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الأداء التحكيمي في مباراة الدحيل القطري.

الحكم ظلم الأهلي

وتحدث ريجيكامب بعد المباراة قائلًا: ” الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالحنا في المواجهة، وهو ما أثر على النتيجة النهائية للمباراة”.

وأضاف ريجيكامب: “أتقدم بالتهنئة للاعبين على الروح العالية والإصرار خلال المباراة، وسعيد بأداء اللاعبين ، وإذا لعبنا بهذا الأداء سنقدم الأفضل بالمستقبل”.

ماذا قال ريجيكامب عن عسيري ؟

وواصل مدرب الأهلي قائلًا: “هيثم عسيري لاعب شاب، ويقدم أداء جيد مع الفريق، وكان ينبغي أن يمرر الكرة بالدقيقة الأخيرة لعبد الرحمن غريب ولكنه مازال صغيرًا بالسن، ويكتسب الخبرات من مباراة لـ أخرى وتم الدفع به بالوقت المناسب”.

واختتم ريجيكامب حديثه قائلًا: “الآن أصبح لدينا، فريق جيد ولاعبين متميزين، وفي كرة القدم تحدث هذه الأشياء من عدم التوفيق، لكن علينا أن نأخذ الإيجابيات العديدة من مواجهة الدحيل أمس”.

وودع الراقي بطولة دوري الأبطال الآسيوي برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد نادي الدحيل القطري بعد التعادل بينهما بهدف لكل فريق، وهو التعادل الذي منح الهلال بطاقة العبور لدور الـ16

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