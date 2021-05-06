مدرب النصر يكشف سر خوفه من أمرابط

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، سبب خوفه من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، وذلك بعد أن تألق في مباراة الفيصلي.

مدرب النصر خشي من طرد أمرابط:

وتحدث مينيز للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “قلقت من أمرابط لأنه كان يملك إنذارًا، ولاعبو الفيصلي طالبوا في أكثر من مناسبة، الحكم بإخراج البطاقة الصفراء الثانية وطرده، لذلك فضلت إخراجه خوفًا عليه من البطاقة الحمراء”.

وأضاف مينيز: “لعبنا بأسلوب الضغط العالي وهذا ساهم بلا شك في فوزنا، رغم أن المباراة كانت مفتوحة من قبل الفريقين، ولدينا عذرنا لأنه غاب عنا 4 لاعبين أجانب ولم يكن متاحًا لنا إلا 3 فقط، عكس فريق الفيصلي الذي لعب بـ أجانبه الـ7”.

وتابع مدرب النصر: “لقد كانت مباراة مثيرة وسعدت بتحقيق الانتصار والنقاط الثلاث”.

يذكر أن أمرابط، كان سجل هدفين من ضمن رباعية النصر في شباك الفيصلي، كما سجل أسرع هدف بـ دوري المحترفين للموسم الحالي بعد مرور 14 ثانية من بداية المباراة.

العالمي في المركز الخامس:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد النصر 39 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر