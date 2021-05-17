مدرب بورتو يعاقب موسى ماريغا !

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو البرتغالي، قرر معاقبة اللاعب المالي موسى ماريغا قبل نهاية الموسم.

وقالت صحيفة Noticias ao Minuto البرتغالية إن مدرب بورتو، قرر استبعاد ماريغا من قائمة الفريق بآخر مباراتين بالموسم.

مدرب بورتو غاضب من رحيل موسى ماريغا

وأتى القرار بسبب توقيع اللاعب المالي لنادي الهلال، الأمر الذي أغضب مسؤولي ومدرب فريق بورتو.

وكان نادي بورتو، هزم فريق ريو آفي بثلاثية دون رد أول أمس السبت، بالجولة الـ33 من الدوري البرتغالي.

وسيلعب بورتو مع فريق بيلينينسيش في ختام الدوري البرتغالي بعد غد الأربعاء.

وكان موسى ماريغا انضم لنادي الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2021/2022.

إنجازات ماريغا مع بورتو

وتمكن ماريغا صاحب الـ30 عامًا، من التتويج بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو مرتين عامي 2018 و 2020، كما حقق لقب كأس البرتغال ولقب كأس السوبر البرتغالي مع بورتو في العام الماضي.

وفاز موسى ماريغا بـ جائزة أفضل لاعب في بورتو موسم 2018، كما وصل مع فريقه البرتغالي السابق إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل توديع المسابقة على يد فريق ليفربول الإنجليزي.

وسبق لـ ماريغا كذلك أن مثّل المنتخب المالي في 25 مباراة دولية، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر قبل عامين.

شارك الخبر







شارك الخبر