مدرب تشيلسي يُحذر اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب فريق تشيلسي، توماس توخيل أن البلوز قطع خطوة كبيرة نحو إنهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكنه طالب اللاعبين بالحذر بعد الفوز على ليستر سيتي.

تشيلسي ضد ليستر سيتي

ولعب تشيلسي ضد ليستر سيتي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح البلوز في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما أنتونيو روديجر وجورجينيو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 66 نقطة، ويصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع في حالة فوز ليفربول اليوم.

توخيل يُحذر لاعبي البلوز

وقال المدرب الألماني: “أشعر أننا بذلنا جهدًا هائلًا وقدمنا أداء رفيعًا، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. إنها خطوة كبيرة لكنها مجرد خطوة. لم نحسم الأمر بعد، يجب علينا أن نصل إلى خط النهاية يوم الأحد”.

وتابع مدرب تشيلسي قائلًا: “هذا مجهود جماعي للفريق باللعب بشراسة وحماس وطموح. لقد لعبنا العديد والعديد من الدقائق بأداء مميز، في رأيي أننا حققنا فوزا مستحقا لكن هذا ليس الوقت المناسب للإشادة والاحتفال”.

واختتم توخيل تصريحاته قائلًا: “هذا ليس وقت الحديث بفلسفة والحديث عن أن هذا الفوز بأكثر من ثلاث نقاط، لدينا مباراة أخرى مهمة يوم الأحد ونحن سنستعد وسنحاول إنهاء المهمة بنجاح”.

وفي حالة فوز البلوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة، سيضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفي حالة خسارته وعدم تواجده بالمربع الذهبي، سيكون أمام فرصة أخرى للتأهل إذا فاز على مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال.

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