مدرب توتنهام يسخر من تصريحات هاري كين

المواطن - محمد سمعه

علق المدرب ريان ماسون، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، بشكل ساخر على تصريحات هاري كين مهاجم السبيرز.

وكان كين صاحب الـ27 سنة ألمح برغبته في الانتقال واللعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد أن تغزل في قدرات ومهارات صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

مدرب توتنهام يحب اللعب مع دي بروين:

وعلق مدرب توتنهام على تصريحات كين قبل مواجهة ليستر سيتي قائلًا: “هو قال هذا؟، إذا أنا أيضًا أحب اللعب مع دي بروين كل اللاعبين سيفعلون ذلك”.

وأضاف مدرب توتنهام: “إنه استثنائي، أعتقد أنك إذا سألت أي لاعب كرة قدم عما إذا كان يريد اللعب مع دي بروين الآن، أعتقد سيقولون نعم”.

سبب تمسك هاري كين بقرار الرحيل:

يذكر أن هاري كين أبدى رغبته في مغادرة توتنهام، وذلك من أجل الانتقال إلى فريق ينافس على البطولات والإنجازات؛ كونه لم يسبق له التتويج بأي بطولة مع فريق توتنهام خلال مسيرته الاحترافية.

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