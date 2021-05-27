مدرب عالمي يقترب من الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد اقترب من التعاقد مع المدرب البديل، للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس، وذلك لقيادة صفوف الفريق الكروي الأول بالموسم المقبل.

موعد نهاية عقد مدرب الهلال الحالي:

وسينتهي عقد المدرب مورايس مع الزعيم بنهاية موسم 2020/ 2021 وبالتحديد يوم 30 مايو الجاري، حيث جاء لمدة مؤقتة بعد إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة IOL فإن مدرب موناكو الفرنسي السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم أصبح قريبًا من تدريب الزعيم بداية من الموسم القادم 2021/ 2022.

وكان جارديم ذكر بحسب التقارير الصحفية أنه يريد خوض تدريبية جديدة خارج أجواء قارة أوروبا، مما يقربه بقوة من تدريب الهلال.

يذكر أن نادي النصر كان حاول التعاقد مع جارديم في موسم 2018/ 2019، ولكن إدارة العالمي حولت أنظارها للتعاقد مع المدرب السابق للعالمي، البرتغالي روي فيتوريا.

جدير بالذكر أن جارديم لا يدرب حاليًّا أي نادٍ، وذلك منذ مغادرته لفريق موناكو في ديسمبر 2019.

بطولات جارديم مع موناكو وأوليمبياكوس:

وحقق جارديم، 4 بطولات؛ أبرزها: الدوري الفرنسي مع موناكو، وثنائية الدوري والكأس مع أولمبياكوس اليوناني.

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