مدرب يوفنتوس السابق مرشح لتدريب توتنهام

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة المرشحين لتدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

سبب إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

وكانت إدارة الفريق اللندني، أقالت المدرب مورينيو، بسبب سوء النتائج وتوديع الدوري الأوروبي.

وقالت تقارير إعلامية إنجليزية إن ساري مُراقب من قبل إدارة السبيرز، حيث يرغب دانييل ليفي رئيس السبيرز في ضم ساري بسبب نجاحاته التي حققها مع تشيلسي الإنجليزي قبل عامين من الآن.

إنجاز ساري مع تشيلسي

وكان ساري سبق له وأن قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي صيف 2019 على حساب فريق آرسنال الإنجليزي.

يذكر أن إدارة يوفنتوس، كانت أقالت المدرب ساري بسبب سوء النتائج، وعينت بدلًا منه المدرب الإيطالي أندريا بيرلو لكن يبدو أن الأخير في طريقه للرحيل.

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