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مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقد مباني الرئاسة الجديدة

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقد مباني الرئاسة الجديدة

2021/05/27
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقد مباني الرئاسة الجديدة
المواطن - الرياض

تفقد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بجولة تفقدية لعددٍ من المشاريع التابعة للفرع والجاري تنفيذها في المنطقة.

جولة مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم

وتضمنت الجولة زيارة المباني الخاصة بكلٍ من هيئة محافظة المذنب وهيئة محافظة الأسياح وهيئة محافظة البدائع ومركزي الصفراء ببريدة والأشرفية بعنيزة، وذلك بحضور رئيس كل هيئة بالمبنى الخاص بها.

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف

نسبة الإنجاز وسير العمل

كما اطلع فضيلته على سير العمل فيها ونسبة الإنجاز وما يعترضه من عوائق لوضع الحلول العاجلة لها إن وجدت، والتأكيد على أهمية متابعة سير أعمال المقاولين في جميع المشروعات التي تحت التنفيذ.
وتأتي هذه الزيارات والجولات التفقديّة بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف


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