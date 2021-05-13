مدير منظمة الصحة العالمية يتلقى لقاح كورونا

المواطن - متابعة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

وكتب غيبرييسوس على “تويتر” يوم الأربعاء: “اليوم حل دوري للخضوع للتطعيم ضد كوفيد-19 في مستشفى جامعة جنيف”، مرفقًا المنشور بالصورة.

اللقاحات تنقذ الحياة:

وأضاف أن “اللقاحات تنقذ الحياة، ومن المهم توريدها لكافة الدول بأسرع ما يمكن”، داعيًا جميع من يعيشون في البلدان التي فيها لقاحات متاحة إلى تلقي اللقاح.

ولم يذكر المدير العام للمنظمة ما هو اللقاح الذي تلقاه ضد فيروس كورونا.

ودعا كذلك الحكومات ومنتجي اللقاحات لإنتاج وتوريد مزيد من الجرعات من أجل حماية الجميع.

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