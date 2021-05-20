مدينة عربية تفرض على موظفيها التلقيح ضد كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة العراقية، أمس الأربعاء، عن قرار عاجل يقضي بعدم الاعتراف بدوام موظفيها دون امتلاكهم كارت التلقيح ضد فيروس كورونا، أو نتيجة فحص PCR حديثة.

وبحسب كتاب صادر عن الدائرة: “يتم تنفيذ قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة بعدم السماح للموظفين بالدوام ما لم يتم عرض كارت تلقيحي يثبت لقاحهم، حتى ولو جرعة واحدة أو مسحة فحص PCR حديثة لآخر خمسة أيام، وخلافه يعتبر الموظف غائبًا لهذا اليوم”.

مستجدات كورونا بالعراق:

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت بالأمس عن تسجيل 4609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 1151557.

إجمالي حالات الوفاة:

كما سجلت الصحة العراقية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 40 حالة وفاة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 16069.

فيما رصدت الوزارة العراقية تعافي 5090 مصابًا من فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 1061975.

وأجرت الوزارة 40706 فحوصات مخبرية خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد إلى 9970564.

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