مذيع يعلن وفاة ملكة بريطانيا على الهواء ويعتذر عن الخطأ!

المواطن - متابعة

أعلن مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني أليستر كامبل عن طريق الخطأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية (95 عامًا) على قناة ITV خلال برنامج “صباح الخير بريطانيا” (Good Morning Britain).

وأخطأ كامبل بعد أن ارتبك بشأن زوج الملكة الأمير فيليب، الذي توفي في التاسع من إبريل الماضي، حيث قال على الهواء: إن “الملكة توفيت بدلًا من أن يقول زوجها الأمير فيليب”.

اعتذار للجمهور:

وارتكب كامبل الخطأ خلال مقابلة مع الممثل فيني جونز، وبعد لحظات قليلة من العبارة المنطوقة، أدرك الصحفي ما حدث، حيث قاطع المحادثة مع الفنان واعتذر للجمهور، وقال: “تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة”.

بعد لحظات قليلة، قاطع كامبل مقابلة فيني ليصحح خطأه قائلًا: “هل يمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني قد أعلنت عن طريق الخطأ وفاة الملكة”، مضيفًا: “بالطبع أعني الأمير فيليب”.

وعلقت زميلته في الحلقة بالقول: “أعتقد أن الناس فهموا ما قلته”.

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